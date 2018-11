Kriminalität : Rätsel in Putlitz: Ziegelei-Lok weg, dann wieder da

Ein rätselhafter Diebstahl einer alten Ziegelei-Lokomotive samt Loren beschäftigt derzeit die Polizei im brandenburgischen Putlitz. Wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte, verschwand die gut fünf Tonnen schwere Diesellokomotive mit zwei Lastenanhängern am Wochenende aus einem Lokschuppen südlich von Parchim. Kriminaltechniker nahmen am Montag Spuren auf dem Privatgelände der früheren Ziegelei auf, der Schaden wurde zunächst auf 15 000 Euro geschätzt.

von dpa

05. November 2018, 19:21 Uhr

Nach Angaben von Anwohnern wurde die Lokomotive später im Laufe des Montags aber wieder entdeckt: Sie habe hinter einem Stall in dem Ort nahe der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern gelegen. Ob das Triebfahrzeug, das vermutlich mit einem Radlader bewegt wurde, noch vollständig ist, konnte noch niemand sagen.