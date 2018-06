Film : Ramelow eröffnet Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz»

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat das 26. Deutsche Kinder-Medien-Festival «Goldener Spatz» in Gera eröffnet. Nach Angaben einer Sprecherin erwarten die Organisatoren bis Freitag rund 17 000 Besucher und 600 akkreditierte Branchenvertreter. Auch mehr als 100 Filmgäste - Regisseure, Autoren, Produzenten, Schauspieler und Redakteure - haben sich demnach angekündigt. Beim «Goldenen Spatz» konkurrieren in diesem Jahr 38 Film- und Fernsehbeiträge in fünf Kategorien um die begehrten Preise. Eine Kinderjury beurteilt die Beiträge.

von dpa

10. Juni 2018, 17:06 Uhr

Die Jungen und Mädchen zwischen 9 und 13 Jahren waren zuvor für diese Aufgabe ausgewählt worden. 643 Bewerbungen für die Teilnahme an der Jury hatte es gegeben.

In den nächsten Tagen werden im Rahmen des Festivals 82 Veranstaltungen in Gera und Erfurt stattfinden. Erstmals soll es in diesem Jahr auch eine inklusive Filmvorführung mit Audiodeskription und Gebärdendolmetscher geben, wie Festivalleiterin Nicola Jones ankündigte.

Die Preise werden am Freitag in Erfurt verliehen. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal einen mit 1000 Euro dotierten Publikumspreis für den besten Jugendfilm. Vier Beiträge gehen hier ins Rennen, darunter das DDR-Drama «Das schweigende Klassenzimmer».