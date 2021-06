Agrar : Ramelow schlägt ostdeutsche Stiftung für Agrarland vor

Banken, Fonds und Lebensmittelhändler kaufen Agrarland und treiben die Preise. Viele Bauern sind alarmiert. Thüringens Ministerpräsident Ramelow hat einen Vorschlag, um Ländereien für ostdeutsche Bauern zu sichern.

Erfurt | Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will einst volkseigene Äcker, Wiesen und Wälder in Ostdeutschland vor dem Ausverkauf schützen. „Mir schwebt eine ostdeutsche Stiftung vor, die von den Ländern zu bilden wäre“, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Flächen, die von der bundeseigenen Bodenverwertungs- und Verwaltungs Gmb...

