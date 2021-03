Musik : Rammstein-Sänger kündigt Live-Album von Lindemann-Projekt an

Rammstein-Sänger Till Lindemann (58) hat ein Live-Album seines Solo-Projekts Lindemann mit dem schwedischen Multiinstrumentalisten Peter Tägtgren (50) angekündigt.

Berlin | Am 21. Mai sollen Live-Album und Konzertfilm eines Auftritts vom 15. März 2020 in Moskau - unmittelbar vor dem internationalen Corona-Lockdown - erscheinen. Beides sei „komplett und unzensiert“, hieß es am Mittwoch mit Blick auf drastische Texte und explizite Darstellungen des Duos. Die im November 2020 beendete Zusammenarbeit von Lindemann und Täg...

