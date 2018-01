Kriminalität : Randale im Rostocker Hauptbahnhof: DB-Mitarbeiter verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Arno Burgi 1 von 1

erstellt am 02.Jan.2018 | 11:46 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und Mitarbeitern der DB-Security im Rostocker Hauptbahnhof ist am Neujahrsmorgen einer der Mitarbeiter verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Dienstag berichtete, waren drei Jugendliche in der Bahnhofshalle durch starken Cannabis-Geruch aufgefallen. Als sie angesprochen wurden, flüchtete einer von ihnen. Bei der Verfolgung warf er eine Glasflasche in Richtung eines DB-Mitarbeiters. Dieser konnte nur knapp ausweichen, stürzte aber zu Boden und verletzte sich an Armen und Beinen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. Bei den beiden anderen 18-Jährigen seien diverse Utensilien zum Konsumieren von Betäubungsmitteln unter anderem von Kokain sowie Graffiti-Zubehör gefunden worden. Der Flaschenwerfer konnte unerkannt flüchten.