Kriminalität : Randalierer verwüsten Friedhof in Dewitz

Unbekannte Randalierer haben den Friedhof in Dewitz bei Burg Stargard (Mecklenburgische Seenplatte) in Teilen verwüstet.

Lindetal | Wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch in Neubrandenburg erläuterte, wurde der Vorfall am Dienstagabend gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an mindestens zehn Gräbern Dekorationen zerstört und Blumen herausgerissen. Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.