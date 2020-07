Archäologie : Rares Fundstück: Initiative will an Museumsbaupläne erinnern

Mit einem seltenen Fundstück aus dem mehr als 1000 Jahre alten «Rügener Silberhort» will eine Initiative in Rostock auf das Fehlen eines Archäologischen Landesmuseums in Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam machen. Gezeigt wird der sogenannte Hammer, der dem Schatz des Harald Blauzahn (911-987) zugerechnet wird, wie der Freundeskreis Archäologisches Landesmuseum am Mittwoch in Rostock mitteilte. Das Fundstück wird ab dem 14. Juli im Rathaus gezeigt und gehört zu einem bedeutenden Münzfund von 2018 auf der Insel Rügen. Der «Silberhort» soll um 980 auf Rügen vergraben worden sein. Blauzahn war zu seiner Zeit König von Dänemark und Norwegen.

von dpa

08. Juli 2020, 09:48 Uhr