Gesundheit : Rat des Giftinformationszentrums immer gefragter

von dpa

erstellt am 01.Jan.2018 | 09:17 Uhr

Immer häufiger klingelt in Notfällen beim Giftinformationszentrum (GGIZ) in Erfurt das Telefon. Seit Jahresbeginn 2017 bis in den Dezember gingen bei der gemeinsamen Beratungsstelle der Länder Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern rund 25 300 Anruf ein. Im Jahr zuvor waren es rund 24 400 Anrufe, wie das GGIZ auf dpa-Anfrage mitteilte. Nach wie vor seien in mehr als jedem zweiten Fall Kinder betroffen. Und nach wie vor komme es vor allem im Haushalt zu Vergiftungsfällen (84 Prozent).