Theater : «Ratsherr, Rächer und Rebell»: Premiere von Müritz-Saga

An der Mecklenburgischen Seenplatte wird wieder gefochten, gestritten und geliebt wie vor fast 400 Jahren: Rund 900 Zuschauer sahen am Samstagabend die Premiere von «Ratsherr, Rächer und Rebell», der diesjährigen Episode des mittelalterlichen «Müritz-Saga» in Waren an der Müritz. Dabei versucht der «Freiherr von Warentin» in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) zu verhindern, dass sich ein Landmarschall die Kriegswirren zu Nutze macht, freie Bauern in Mecklenburg enteignet und sich bereichert. Besonders gefeiert wurden Jens Bache als «Freiherr» sowie sein Helfer, der chinesische Begleiter und Kampfkünstler Li, den Schauspieler Tian Qirong mit akrobatischen Einlagen verkörpert und dafür Szenenapplaus erhielt.

von dpa

23. Juni 2019, 08:49 Uhr

Die Veranstalter hoffen für die 14. Folge der «Müritz-Saga» bis 24. August auf rund 20 000 Gäste. Der Kartenvorverkauf laufe noch besser als in den Vorjahren, sagte Intendant Nils Düwell.