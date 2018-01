Notfälle : Rauch entweicht aus Heizung: 76-Jährige knapp gerettet

Ein Feuerwehreinsatz hat einer Rentnerin in Seltz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) das Leben gerettet. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, hatte die allein lebende 76-Jährige am Montagabend Familienangehörige angerufen, weil ihr sehr schlecht war. Die Verwandten alarmierten Rettungskräfte, die zum Haus eilten. Sie fanden die Rentnerin geschwächt im Bett im Obergeschoss. Im Haus roch es stark nach Rauchgas, wozu das giftige Kohlenmonoxid gehört.