Landtag : Rechnungshof-Bericht zu Sozialförderung: Linke übt Kritik

Die Dauerkritik an undurchsichtigen Förderstrukturen für soziale Einrichtungen und Vereine scheint bislang nicht zu grundlegenden Änderungen geführt zu haben. Auch in seinem jüngsten Bericht habe der Landesrechnungshof intransparente und parallele Förderstrukturen erkannt und als ungünstig bewertet, erklärte die Linken-Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt am Mittwoch nach Beratungen im Sozialausschuss.

von dpa

05. September 2018, 16:27 Uhr

Den aufgelisteten Verstößen gegen das Bewilligungsrecht müsse nachgegangen werden. Sie nahm die Vorlage des Berichts zum Anlass, erneut die Landesregierung zu kritisieren, die sich zunehmend aus der strukturellen Förderung zurückziehe. Die Mitmachzentralen etwa, die Beratung zum bürgerschaftlichen Engagements anbieten, hätten jahrelang einen festen Betrag vom Land erhalten, bekämen nun aber nur noch kurzzeitige Hilfe über den Strategiefonds. Damit fehle Verstetigung und Transparenz durch die Verankerung im Landeshaushalt.