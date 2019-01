Landtag : Rechtsmediziner fordert Obduktionen bei unklaren Todesfällen

Der Greifswalder Rechtsmediziner Klaus-Peter Philipp fordert zur Aufklärung unklarer Todesursachen mehr Obduktionen in Mecklenburg-Vorpommern. Einer älteren Studie zufolge bleibt etwa jedes zweite Tötungsdelikt in Deutschland unentdeckt, wie Philipp am Montag in Schwerin vor der Expertenkommission des Landtags zur Bestattungskultur in Mecklenburg-Vorpommern sagte. In Deutschland erfolge nur in rund drei Prozent aller Todesfälle eine Obduktion.

von dpa

21. Januar 2019, 13:56 Uhr

Europaweit seien es 15 Prozent, in Skandinavien mehr als 30 Prozent. Er befürwortete eine amtsärztliche Verwaltungsobduktion in unklaren Fällen. Der Vorsitzende der Landes-Ärztekammer, Andreas Crusius, plädierte für eine Obduktionsquote von 100 Prozent. Die Kenntnis der genauen Todesursachen wäre wichtig für eine bessere Prävention. Philipp sprach sich zudem für ein bundeseinheitliches Leichenschaurecht aus.