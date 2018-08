Brände : Recyclinghof nahe Schwerin brennt

Erneut ist auf einem Recyclinghof in Mecklenburg-Vorpommern ein Großbrand ausgebrochen. Auf dem Hof nahe Lützow bei Schwerin brenne Restmüll auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern, teilte die Feuerwehrleitstelle in Schwerin mit. Anwohner wurden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Zuvor hatten Medien über das Feuer berichtet. Wie der Brand entstand, konnte die Feuerwehr am Montagnachmittag noch nicht sagen.

von dpa

13. August 2018, 17:29 Uhr

In den vergangenen Wochen waren im Nordosten zahlreiche Großbrände, auch bei Abfallbetrieben, ausgebrochen. Allein im Raum Rostock brannte es fünf Mal bei verschiedenen Höfen. Ein Verdacht auf Brandstiftung besteht in diesen Fällen jedoch bisher nicht.