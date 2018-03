Wetter : Reederei Hiddensee beendet Eisfahrplan

Die Reederei Hiddensee, die den öffentlichen Personennahverkehr zwischen Rügen und der kleinen Nachbarinsel absichert, kehrt am Freitag wieder zum normalen Winterfahrplan zurück. Die Eissituation im Boddengewässer zwischen Rügen und Hiddensee hat sich entspannt. Laut Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie sind die Gewässer inzwischen weitgehend eisfrei. Nur örtlich gebe es noch lockeres und morsches Eis.

von dpa

15. März 2018, 11:46 Uhr

Die Reederei hatte die letzten zwei Wochen nur den Hafen Vitte angefahren und die Abfahrtzeiten reduziert. Mit dem von Freitag an geltenden Winterfahrplan werden auch wieder Inselhäfen Kloster und Neuendorf angesteuert. Zudem wird es wieder mehr Abfahrten geben.

Auch in den anderen küstennahen Ostseeregionen des Landes ist das Eis geschrumpft. Allerdings könne der starke und stürmische Wind in den nächsten Tagen das noch vorhandene Eis an die westlichen Küsten verdriften.