Notfälle : Reedereisprecher bestätigt Bombendrohung gegen Scandlines

vergrößern 1 von 1 Foto: Patrick Pleul 1 von 1

Ein konkretes Schiff sei von dem Anrufer nicht genannt worden, erklärte die Polizei. In Puttgarden lagen am Mittwochmittag die Fährschiffe «Kronprinz Frederick» und «Prinz Richard» im Hafen. Die Fähre «Deutschland» war in Rødby in Dänemark, teilte die Lübecker Polizei weiter mit. Die Fähre «Schleswig-Holstein» befinde sich auf See.

Die dänische Polizei teilte unterdessen mit, die ersten Fähren hätten die Häfen am frühen Nachmittag bereits wieder verlassen. «Die Polizei wird aber weiter vor Ort bleiben und weitere Untersuchungen in der Gegend und auf den Schiffen in Rødby und Gedser vornehmen», hieß es in einer Pressemitteilung. Die Evakuierung sei «still und ruhig und ganz ohne Dramatik» vor sich gegangen.

von dpa

erstellt am 07.Jun.2017 | 14:50 Uhr