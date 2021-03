Brände : Reetdachhaus in Peenemünde in Flammen

Ein Reetdachhaus in Peenemünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist am Montagabend in Brand geraten.

Peenemünde | Die Flammen im leerstehenden Ferienhaus seien gegen 20.30 Uhr gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Über mehrere Stunden sei die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt gewesen - das Feuer war zwischenzeitig erneut aufgeflammt, bevor es am frühen Dienstagmorgen vollständig gelöscht werden konnte. Es sei niemand verletzt wor...

