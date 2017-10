Kirche : Reformationsgottesdienst mit Landesbischof Gerhard Ulrich

Mit Gottesdiensten und Empfängen im ganzen Norden erinnert die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland heute an die Reformation vor 500 Jahren. Die zentralen Gottesdienste sind Höhepunkt und Abschluss des Jubiläumsjahres. Landesbischof Gerhard Ulrich wird in der Rostocker Marienkirche predigen.