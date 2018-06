Regierung : Reformstau: Schwesig bittet überraschend zum Theatergipfel

Theatergipfel in der Staatskanzlei: Wegen der seit Jahren stockenden Umsetzung der schon 2012 angeschobenen Theaterreform in Mecklenburg-Vorpommern bittet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die zuständigen Minister sowie die betroffenen Stadtoberhäupter und Landräte zum Gespräch. An dem für Dienstag in Schwerin anberaumten Treffen sollen auch die Theaterintendanten und die beiden Vorsitzenden der Landtagsfraktionen von SPD und CDU teilnehmen, hieß es am Mittwoch.

von dpa

06. Juni 2018, 18:39 Uhr

Die lange vorbereitete Reform zielte auf die kostendämpfende Fusion mehrerer Häuser, so dass am Ende im Osten und im Westen des Landes noch jeweils ein Theater mit verschiedenen Spielstätten existieren sollte. Doch schlossen sich bislang nur Schwerin und Parchim zusammen. Rostock verweigerte die Fusion. Und auch in Neustrelitz, Neubrandenburg, Stralsund und Greifswald führten die Verhandlungen nicht zu dem von der Regierung erwünschten Ziel, obwohl diese eine höhere Kostenbeteiligung in Aussicht stellte. Das «Staatstheater Nordost» kam nicht zum geplanten Termin 1. Januar 2018 zustande.

«Über die Zukunft der Theater in Mecklenburg-Vorpommern wird seit vielen Jahren diskutiert. Ich habe den Eindruck, dass viele konstruktiv daran mitwirken wollen, zu zukunftsfähigen Theaterstrukturen zu kommen. Es gibt aber auch viel Verunsicherung und Protest», sagte Schwesig vor dem von ihr initiierten Treffen. Das Land verfüge über ein gutes Theaterangebot, das es aber langfristig zu sichern gelte, sagte sie.

Seit Jahren klagen die Theater über unzureichende Finanzausstattung. Kreise und Kommunen als Träger kritisieren, dass das Land seine jährliche Zuschüsse in Höhe von knapp 36 Millionen Euro seit 1996 nicht an die allgemeine Preis- und Tarifentwicklung angepasst habe.