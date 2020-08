Wirtschaftspolitik : Regalbauer erste Neuansiedlung in Industriepark

Im lange leerstehenden Industriepark Berlin-Szczecin bei Pasewalk (Vorpommern-Greifswald) gibt es eine erste neue Ansiedlung. Wie das Wirtschaftsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte, will sich dort die Lagertechnik- und Logistik-Firma Topregal GmbH (Filderstadt) ansiedeln. Geplant sei der Aufbau eines Werks zur Verarbeitung und Veredelung von Industrieregalen und anderen Produkten der Betriebsausstattung.

von dpa

07. August 2020, 16:31 Uhr