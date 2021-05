Feiertage : Regen sorgt für ruhigen Vatertag in Mecklenburg-Vorpommern

Das durchwachsene Wetter hat der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern einen entspannten Vatertag beschert.

Schwerin | Bis zum Nachmittag gab es zunächst keine nennenswerten Einsätze, wie ein Rostocker Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Lediglich in zwei Fällen seien größere Gruppen Jugendlicher gemeldet worden, die sich aber zerstreuten, sobald die Polizei eintraf. „Der Dauerregen hat sicherlich großen Einfluss darauf, dass so wenige Menschen unterwegs sind“, s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.