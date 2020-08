Brände : Regen und Pflanzenwachstum dämmen Brandgefahr stark ein

Der Regen und das wachsende Grün haben die Waldbrandgefahr in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb weniger Tagen stark sinken lassen. Wie die Malchiner Landesforstanstalt MV am Mittwoch mitteilte, herrscht in acht von neun Forstämtern die Warnstufe eins - die geringste überhaupt. Nur im zum Teil sandigen Gebiet um Neubrandenburg müsse die Gefahr noch mit Stufe zwei auf der Skala bis fünf angegeben werden. Durch Hitze und lange fehlendem Regen war die Brandgefahr in den Wäldern einiger Forstämter im Süden und Osten bis Mitte August auf die höchste Stufe gestiegen, in allen anderen Landesteilen war «hohe Brandgefahr» ausgerufen worden.

von dpa

26. August 2020, 11:38 Uhr