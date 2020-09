Regierung : Regierung beschließt höheren Vergabemindestlohn für MV

Reinigungsfirmen, Wach- oder Lieferdienste, die in Mecklenburg-Vorpommern im öffentliche Auftrag tätig werden wollen, müssen ihren Beschäftigten künftig mehr zahlen. Nach Angaben der Staatskanzlei soll bei der Kabinettssitzung heute in Schwerin der Vergabemindestlohn turnusgemäß von 10,07 Euro auf 10,35 Euro pro Stunde angehoben werden. Das wäre ein Euro über dem bundesweit gültigen gesetzlichen Mindestlohn von aktuell 9,35 Euro. Die neue Lohnhöhe soll vom 1. Oktober an gelten.

von dpa

15. September 2020, 01:55 Uhr