Kabinett : Regierung beschließt Initiative «Zukunft des Wohnens in M-V»

Die Landesregierung will wieder mehr Einfluss auf den Wohnungsbau in Mecklenburg-Vorpommern nehmen und so für ein ausgewogenes Angebot auch in großen Städten und Tourismusorten sorgen. «Wir müssen Regeln und Anreize setzen, damit eine ausreichende Zahl an Wohnungen entsteht und damit diese Wohnungen auch bezahlbar bleiben», betonte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Dienstag zum Abschluss einer zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Basthorst bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim).

von dpa

07. Mai 2019, 14:05 Uhr

Sie verwies auf eine Studie, nach der im Nordosten bis zum Jahr 2030 rund 30 000 neue Wohnungen benötigt werden. In der vom Kabinett beschlossenen Initiative «Zukunft des Wohnens in M-V» verpflichtet sich die Koalition zu einer gemeinwohlorientierten Liegenschaftspolitik. Demnach sollen Flächen für den Wohnungsbau nach Möglichkeit in öffentlicher Hand bleiben. Zudem soll der Bau von Mitarbeiterwohnungen in Tourismusorten besonders gefördert werden. Durch die Konkurrenz zu lukrativen Ferienwohnungen waren vor allem in den Badeorten an der Küste die Mietpreise enorm gestiegen.