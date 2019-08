Regierung : Regierung: neues Gesetz zur Finanzausstattung der Kommunen

Fünf Monate nach der Grundsatzeinigung auf eine umfassende Reform des Finanzausgleichs zwischen Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern liegt nun das schon länger angekündigte neue Finanzausgleichsgesetz (FAG) vor. Die Landesregierung befasst sich auf ihrer Sitzung am Dienstag mit dem Entwurf. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) zeigte sich überzeugt, dass mit der geplanten Mittelaufstockung und den neuen Verteilmechanismen die Finanzkraft der Kommunen gestärkt und mehr Gerechtigkeit einziehen wird. «Das neue Finanzausgleichssystem wird besser zu unserer kommunalen Gebietsstruktur passen», sagte er.

26. August 2019, 06:45 Uhr

Als eine der wichtigsten Neuerungen gilt die sogenannte Infrastrukturpauschale. Damit sollen die Kommunen in den kommenden drei Jahren jeweils 150 Millionen Euro für dringend nötige Investitionen in die kommunale Infrastruktur zur Verfügung haben. Trotz der inzwischen auch in Mecklenburg-Vorpommern reichlicher fließenden Kommunalsteuern sind die Kommunen auf die Zuwendungen des Landes angewiesen. Für 2020 rechnen die Kommunen im Nordosten mit eigenen Steuereinnahmen in Höhe von 1,35 Milliarden Euro. Vom Land sollen dann 1,47 Milliarden und damit etwa 300 Millionen Euro mehr kommen als im laufenden Jahr.