Prozesse : Regierung: «positive Entwicklung» im Verhältnis zur Türkei

von dpa

erstellt am 22.Dez.2017 | 13:29 Uhr

Am Vorabend war der 55-Jährige David Britsch nach mehrmonatiger Abschiebehaft in der Türkei wieder in die Heimat zurückgekehrt. Es war die zweite Freilassung eines Deutschen in der Türkei in dieser Woche. Erst am Montag war die Journalistin Mesale Tolu nach siebenmonatiger Untersuchungshaft auf freien Fuß gesetzt worden.

«In der Tat sind es Entscheidungen wie diese, die Hoffnung darauf machen, dass man versuchen kann, Schritt für Schritt Vertrauen wieder aufzubauen und in Richtung einer Entkrampfung des bilateralen Verhältnisses zu gehen», sagte Adebahr. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) selbst hatte von einem weiteren «positiven Signal» gesprochen.