Regierung : Regierung startet Klausur zu Digitalisierung

von dpa

14. Mai 2018, 00:07 Uhr

Bei einer zweitägigen Klausur berät die Landesregierung von heute an ihr Digitalisierungsprogramm für Mecklenburg-Vorpommern. Dazu zieht sich die Ministerrunde zu Beratungen auf Schloss Basthorst bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zurück. Seit ihrem Amtsantritt vor knapp einem Jahr hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) immer wieder betont, dass sie die Digitalisierung für die größte Zukunftsaufgabe im Land hält. Um Vorhaben in diesen Bereichen zu finanzieren, hatte die rot-schwarze Koalition in Schwerin beschlossen, 40 Millionen Euro aus dem Etatüberschuss von 2017 bereitzustellen. Zuvor schon waren 10 Millionen Euro unter anderem zur Förderung von Existenzgründungen in der digitalen Wirtschaft im Landeshaushalt verankert worden. Am ersten Tag der Kabinettsklausur wird auch EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) in Basthorst erwartet.