Regierung : Regierungshalbzeit für Rot-Schwarz in Schwerin

von dpa

12. März 2019, 02:20 Uhr

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zieht die Landesregierung eine Halbzeitbilanz. Dazu treten am Dienstag (in Schwerin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), vor die Presse. Die SPD hatte die Wahl im September 2016 trotz Stimmverlusten klar für sich entschieden und danach die Koalition mit dem langjährigen Regierungspartner CDU erneuert. Es wird erwartet, dass Schwesig insbesondere den weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit, den Schuldenabbau und die Kostenersparnisse für Eltern mit Kleinkindern als Erfolge der Landespolitik darstellen wird. Die heute 44-Jährige war im Juli 2017 von der Bundes- in die Landespolitik gewechselt, um den damals schwer erkrankten Erwin Sellering (SPD) als Regierungschef abzulösen.