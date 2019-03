Regierung : Regierungshalbzeit für Rot-Schwarz: Schwesig mit Bilanz

Die fünfjährige Wahlperiode in Mecklenburg-Vorpommern ist fast zur Hälfte abgelaufen. Für Ministerpräsidentin Schwesig (SPD) und Innenminister Caffier (CDU) Anlass, eine Halbzeitbilanz der rot-schwarzen Landesregierung zu ziehen.

von dpa

12. März 2019, 06:04 Uhr

Knapp zweieinhalb Jahre nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern zieht die rot-schwarze Landesregierung eine Halbzeitbilanz. Dazu treten am Dienstag (13.00 Uhr) in Schwerin Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und ihr Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), vor die Presse. Die SPD hatte die Wahl im September 2016 trotz Stimmverlusten klar für sich entschieden und danach die Koalition mit dem langjährigen Regierungspartner CDU erneuert. Die Union hatte ebenfalls an Zustimmung verloren und war hinter der AfD nur noch drittstärkste Kraft im Landtag geworden.

Es wird erwartet, dass Schwesig insbesondere den weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit, den Schuldenabbau und die Kostenersparnisse für Eltern mit Kleinkindern als Erfolge der Landespolitik darstellen wird. Außerdem kann sie die Beilegung des jahrzehntelangen Streits um die Theaterfinanzierung sowie um die Finanzausstattung der Kommunen auf der Habenseite verbuchen. Nach Ansicht der Opposition kam das Einlenken der Regierung aber jeweils viel zu spät und löste längst nicht alle Probleme.

Schwesig war im Juli 2017, nur wenige Monate nach Regierungsbildung, überraschend von der Bundes- in die Landespolitik gewechselt, um den damals schwer erkrankten Erwin Sellering (SPD) als Regierungschef abzulösen. Obwohl die 44-Jährige als stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende auch weiterhin mit bundespolitischen Themen präsent ist, hat sie dessen Popularitätswerte bislang nicht erreicht. Die aktuelle Wahlperiode dauert regulär bis zum Spätsommer 2021. Dann steht turnusmäßig auch die Bundestagswahl an.