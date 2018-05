Regierung : Regierungsklausur zur Digitalisierung hat begonnen

von dpa

14. Mai 2018, 11:58 Uhr

Die Landesregierung hat am Montag auf Schloss Basthorst bei Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit ihrer zweitägigen Klausur zum Digitalisierungsprogramm für Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Nach einer Bestandsaufnahme durch die Ressorts will die Ministerrunde über Schwerpunktaufgaben beraten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte bereits deutlich gemacht, dass die Unterstützung der Wirtschaft für sie dabei zu den vorrangigen Themen gehört. So sind im Landesetat 10 Millionen Euro unter anderem zur Förderung von Existenzgründungen in der digitalen Wirtschaft eingeplant. 40 Millionen Euro aus dem Etatüberschuss von 2017 sollen ebenfalls zur Finanzierung von Digitalisierungsprojekten eingesetzt werden. Dazu zählt die Einrichtung eines landesweit einheitlichen Behördenportals im Internet.