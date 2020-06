Verkehr : Regionalzüge fahren von Sonntag an wieder im vollem Umfang

Von Sonntag an fahren alle Regionalzüge in Mecklenburg-Vorpommern wieder in vollem Umfang. Dank der Öffnung der polnischen Grenze am Freitag um Mitternacht werden die letzten beiden Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie aufgehoben, wie das Verkehrsministerium am Freitag in Schwerin mitteilte. Die Züge der Regionalbahn 4 sollen von Sonntag an wieder von Lübeck bis ins polnische Stettin und zurück fahren. Bereits von Samstag an verkehren die Bahnen der Regionalbahn 23 wieder zwischen Züssow und Swinemünde in Polen.

von dpa

12. Juni 2020, 11:16 Uhr

«Vor allem für die Berufspendler ist ein umfassendes Angebot im Schienenverkehr auch über die Landesgrenzen hinaus sehr wichtig. Umso mehr bedanke ich mich bei allen Verkehrsunternehmen, dass sie während der ganzen Zeit der Beschränkungen durchweg einen soliden Fahrplan angeboten haben», sagte Verkehrsminister Christian Pegel (SPD) in einer Mitteilung. In den Regionalbahnen müsse ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

In Neubrandenburg sollen die 28 Stadtbusse indes vom kommenden Montag an nach und nach mit zusätzlichen Schutztüren ausgestattet werden. Damit soll der Fahrkartenkauf beim Busfahrer wieder möglich sein, wie die Stadtwerke am Freitag mitteilten. Diese Türen hätten kleine Öffnungen für den Fahrscheinverkauf. Bis alle Fahrzeuge umgebaut sind, solle der zusätzliche Ticketverkauf in mehreren Geschäften weiterhin angeboten werden.