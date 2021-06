Luftverkehr : Regulärer Flugbetrieb in Rostock-Laage wieder aufgenommen

Der Flughafen Rostock-Laage hat nach mehreren Monaten coronabedingter Zwangspause am Samstag den regulären Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Laage | Als erste Maschine landete am Mittag eine Flugzeug der Gesellschaft Luxair aus Luxemburg. Die Strecke soll zunächst bis zum 25. September immer samstags mit Hin- und Rückflug bedient werden, wie der Airport mitteilte. Die Verbindung sei ideal für Ostseeurlauber aus Südwestdeutschland, aber auch für Transitreisende, die Ziele in England, Frankreich, It...

