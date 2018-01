Bundestag : Rehberg bleibt haushaltspolitischer Unionssprecher

von dpa

30. Januar 2018, 17:58 Uhr

Der CDU-Politiker Eckhardt Rehberg bleibt Vorsitzender und Sprecher der Arbeitsgruppe Haushalt der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Wie sein Rostocker Büro am Dienstag berichtete, wurde Rehberg in der Fraktionssitzung am Montag mit 215 Stimmen oder 96,8 Prozent bestätigt. Er ist seit 2009 Mitglied im Haushaltsausschuss des Bundestages und seit Anfang 2015 haushaltspolitischer Sprecher der Union. Rehberg gilt als Vertrauter von Bundeskanzlerin Angela Merkel und ist seit 2005 Abgeordneter im Bundestag.