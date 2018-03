Gesellschaft : Reihe der Ehrenamtsmessen geht in Greifswald zu Ende

Die Reihe der Ehrenamtsmessen in Mecklenburg-Vorpommern geht an diesem Samstag in Greifswald zu Ende. Vertreter von 25 Vereinen, Verbänden und Initiativen werden im Pommerschen Museum über ihre Arbeit informieren und um neue Mitstreiter werben. Wie eine Sprecherin des DRK als Hauptorganisator weiter mitteilte, gibt es auf dem Marktplatz der Universitätsstadt auch Technikvorführungen des Technischen Hilfswerks. Zudem werde eine Drohne präsentiert, die seit der vorigen Saison von Rettungskräften an Badestränden genutzt wird. Die Fluggeräte könnten Rettungsringe für in Not geratene Schwimmer abwerfen, hieß es.

von dpa

23. März 2018, 12:02 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern ist eines von vier Bundesländern, in denen die Landesregierungen die regelmäßige Präsentation von lokalen und regionalen Vereinen oder Initiativen auf Ehrenamtsmessen finanziell unterstützen. Im Nordosten gibt es diese Messen in diesem Jahr zum elften Mal. Den Auftakt hatte Mitte Februar Parchim gemacht, die sechste und letzte Messe findet nun in Greifswald statt. Nach Angaben der Veranstalter werden jährlich zwischen 10 000 und 12 000 Besucher gezählt.