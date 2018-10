Literatur : Reimanns «Post vom schwarzen Schaf» in Schwerin

In der Reihe «Der Norden liest» steht am Donnerstag in Schwerin der Briefwechsel der Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) mit ihren Geschwistern und Eltern auf dem Programm. Die Schauspielerin Jutta Hoffmann liest im Mecklenburgischen Staatstheater aus den Briefen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten. Sie ist Zeitzeugin, sie startete damals in der DDR mit Filmen wie »Karla« ihre Karriere bei der DEFA. Mit dabei ist auch die Herausgeberin des Briefwechsels, der im Sommer unter dem Titel «Post vom schwarzen Schaf» erschien, Heide Hampel. Sie lebt in Neubrandenburg, der letzten Wahlheimat Reimanns. 426 Briefe, Postkarten und Telegramme lagen dem Band nach ihren Worten zugrunde.

von dpa

31. Oktober 2018, 16:30 Uhr

Reimann, die zu den wichtigsten deutschen Nachkriegsautorinnen gezählt wird, wurde am 21. Juli 1933 in Burg bei Magdeburg geboren und starb noch vor ihrem 40. Geburtstag in einer Berliner Klinik an Krebs. Ihr Hauptwerk, der Roman «Franziska Linkerhand», blieb unvollendet.