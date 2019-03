Tourismus : Reisemesse ITB: Forderung nach Ausbau der Infrastruktur

Fünf Tage lang steht die ITB im Mittelpunkt der touristischen Welt. Der wirtschaftliche Kuchen, um den es geht, ist groß und heftig umkämpft. Mittendrin ist auch Mecklenburg-Vorpommern, das mit einem großen Auftritt auf der ITB vertreten ist.

von dpa

06. März 2019, 12:05 Uhr

Zu Beginn der Internationalen Tourismusbörse ITB hat Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Rudolph den weiteren Ausbau der touristischen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern angemahnt. «Nicht die Zahl der Übernachtungen ist entscheidend. Entscheidend ist, dass wir eine Infrastruktur haben, die die Menschen anzieht und nicht abschreckt», sagte Rudolph am Mittwoch in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern sei «sehr instabil».

Es gebe Regionen, die gut aufgestellt sind und andere mit nicht mehr zeitgemäßen Einrichtungen. Dazu gehöre neben der verkehrstechnischen Erreichbarkeit beispielsweise die umfassende Digitalisierung der Regionen und der Unterkünfte. Auch in die Qualifizierung der Mitarbeiter müsse weiter investiert werden.

«Wir müssen auch die touristische Familie in Mecklenburg-Vorpommern zusammenbringen», forderte Rudolph. Es werde noch zu regional und verbandsspezifisch gedacht. Die Kunst werde sein, mit der neuen Tourismuskonzeption ein «Leitbild Mecklenburg-Vorpommern» zu erstellen. Dazu würden Leuchttürme gebraucht. Ein Beispiel ist für Rudolph die Mecklenburgische Seenplatte, wo dem Gast über die Kurkarte die Möglichkeit gegeben werde, die öffentlichen Verkehrsmittel ohne extra Bezahlung zu nutzen.

Die ITB ist die größte touristische Messe der Welt. Bis zum kommenden Sonntag treffen rund 10 000 Aussteller aus mehr als 180 Ländern auf etwa 110 000 Fach- und 50 000 Privatbesucher. Wie in den Vorjahren will sich Mecklenburg-Vorpommern als Familienreiseland präsentieren. «Wir setzen dabei stark auf Regionalität», sagte der Präsident des Landestourismusverbandes, Wolfgang Waldmüller. «Wir wollen uns über die regionalen Produkte international vermarkten.»