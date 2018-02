Pferdesport : Reiter Thieme aus Plau am See erkämpft in Florida Platz zwei

von dpa

26. Februar 2018, 14:30 Uhr

Der Springreiter André Thieme hat den ersten Sieg bei seiner mehrwöchigen US-Tour knapp verpasst. Der 42-Jährige aus Plau am See kam am Sonntag (Ortszeit) beim Großen Preis von Ocala mit dem Wallach Cupertino auf Platz zwei. Den Sieg beim Höhepunkt des Turniers in Florida sicherte sich die US-Reiterin Tracy Fenney mit Reve du Paradis. Am kommenden Wochenende will Thieme im benachbarten Wellington an den Start gehen.