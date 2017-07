Schifffahrt : Rekord-Besucherzahl beim Tag der Seenotretter

Mehr als 30 000 Besucher haben sich am Wochenende zum Tag der Seenotretter über die Arbeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) informiert. Das sei Rekord, sagte Christian Stipeldey von der Gesellschaft am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Allein in Mecklenburg-Vorpommern hatten sich zehn Stationen mit Programmen am 19. Tag der Seenotretter beteiligt. In Zingst wurden 2500 Gäste gezählt, in Timmendorf auf Poel 2000, in Ueckermünde 1100.