Aus Sorge vor der Afrikanischen Schweinepest haben die Jäger in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jagdjahr 96 559 Wildschweine geschossen. Das waren so viele wie nie zuvor, wie Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Freitag in Schwerin mitteilte. Im Jagdjahr davor waren 73 177 Wildschweine erlegt worden, im Jagdjahr 2017/18 knapp 86 000.

von dpa

07. August 2020, 17:45 Uhr