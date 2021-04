Gesundheit : Rekordanstieg bei Corona-Neuinfektionen

Die Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch um 575 gestiegen und damit so stark wie noch nie im bisherigen Verlauf der Pandemie.

Rostock | Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz kletterte um 6,6 Punkte auf 158,3, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) mitteilte. Vier weitere Menschen starben an oder mit dem Virus, sodass die Zahl der Todesopfer jetzt mit 919 angegeben wird. In den Krankenhäusern liegen dem Amt zufolge 277 Menschen, davon 74 auf Intensivstationen. In de...

