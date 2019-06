Regierung : Rekordetat für MV: Klausur zum Doppelhaushalt 2020/2021

Die Landesregierung hat am Donnerstag in Schwerin mit den abschließenden Beratungen zum Doppelhaushalt für 2020/2021 begonnen. Dem Vernehmen müssen bei der Haushaltsklausur keine grundlegenden Differenzen mehr zur Verteilung der Mittel ausgeräumt werden. Die Minister hatten in den sogenannten Chefgesprächen mit dem Finanzressort die jeweiligen Etats schon in ihren Grundzügen vereinbart. Klar ist, dass Investitionsprogramme wie etwa zum Breitbandausbau, die Einführung des kostenfreien Kitabesuchs oder die Neufassung des kommunalen Finanzausgleichs den Landesetat auf Rekordniveau anwachsen lassen.

von dpa

27. Juni 2019, 09:39 Uhr

Zur Finanzierung greift die Regierung auch auf die seit Jahren dafür angesparten Rücklagen zurück, die sich zuletzt auf etwa 1,6 Milliarden Euro summierten. Zudem rechnet das Land trotz der zuletzt zurückgenommenen Prognosen erneut mit erhöhten Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Bund. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will am Mittag gemeinsam mit Innenminister Lorenz Caffier (CDU) und Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) den Etatentwurf vorstellen.