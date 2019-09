Landtag : Rekordhaushalt für Mecklenburg-Vorpommern

Mehr als 18 Milliarden Euro will die Landesregierung in den nächsten zwei Jahren ausgeben. Die Opposition reibt sich die Augen: Die Regierung greift plötzlich viele ihrer Forderungen aus der Vergangenheit auf.

von dpa

04. September 2019, 18:01 Uhr

Die Landesregierung gibt sich nach Jahren strenger Ausgabendiät auf einmal großzügig: In den nächsten zwei Jahren will sie rund 14 Prozent mehr Geld in die Hand nehmen als 2018/2019. Im Jahr 2020 will sie 9,4 Milliarden Euro ausgeben, 2021 knapp 9,1 Milliarden Euro. Das sieht der Entwurf für den neuen Doppelhaushalt vor, über den der Landtag am Mittwoch in erster Lesung beriet. In den beiden Vorjahren umfasste der Landesetat jeweils gut 8 Milliarden Euro.

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte in ihrer Einbringungsrede: «Es ist ein Investitionshaushalt. Allein im nächsten Jahr wollen wir mehr als 1,7 Milliarden Euro in die Zukunft des Landes investieren.» So sollen in den Breitbandausbau 250 Millionen Euro fließen. Zusätzliche Millionen sind für die Schulen vorgesehen, unter anderem, um die Gehälter der Grundschullehrer auf das Niveau der weiterführenden Schulen zu heben. Ein dreistelliger Millionenbetrag geht in die beitragsfreie Kita. Zusätzliches Geld sieht der Haushaltsentwurf auch für die Polizei, die Feuerwehren und die Kommunen vor. Neue Schulden sollen aber nicht aufgenommen werden, wie die Regierungschefin und auch ihr Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) betonten.

Die Opposition reibt sich verwundert die Augen: Die Regierung greift in ihrem Haushaltsentwurf viele Forderungen auf, die seit Jahren erfolglos von der Oppositionsbank aus erhoben worden sind. «Der Haushalt ist Ergebnis des Drucks einer unzufriedenen Bevölkerung, des Drucks der Opposition und des Drucks der bevorstehenden Wahlen 2021 sowie der schwindenden Akzeptanz der Regierung», meinte die Fraktionsvorsitzende der Linken, Simone Oldenburg.

So solle nun die über mehr als zehn Jahre angekündigte Beitragsfreiheit in der Kita eingeführt werden, die Reform des kommunalen Finanzausgleichs kommen, bei der Polizei und im Strafvollzug solle es endlich mehr Personal geben. Das hätte viel eher geschehen müssen, kritisierte sie.

Zahlreiche Probleme blieben aber auch jetzt ungelöst. So fehle weiter eine Strategie für die Angleichung der Lebensverhältnisse in den beiden Landesteilen Mecklenburg und Vorpommern. Beim Schienenpersonennahverkehr würden weiterhin Gelder des Bundes auf die Seite gelegt und zugleich Strecken aufgegeben. Oldenburg forderte ein kostenfreies Nahverkehrsticket für Kinder und Jugendliche in MV.

Der AfD-Politiker Jörg Kröger kritisierte die stark gewachsenen Ausgaben. Das Land könne diese nicht aus eigener Kraft finanzieren, sagte er. «Wir sind weiter stark von Transfers abhängig.» Die geplanten Ausgaben könnten nur zu etwa zwei Dritteln aus eigenen Steuereinnahmen bezahlt werden.

Der Vorsitzende der Fraktion Freie Wähler/BMV, Bernhard Wildt, sagte, viele der von der Regierung geplanten Maßnahmen seien durchaus zu begrüßen. Der plötzliche Schwenk vom eisernen Sparen zur Großzügigkeit irritiert ihn aber: «Verantwortungsvolle Haushaltspolitik ist immer auch stetig und verlässlich und sollte nicht von einem Extrem ins andere Extrem fallen», sagte Wildt. Der SPD-Abgeordnete Tilo Gundlack verteidigte den Kurswechsel. «Wir setzen ein deutliches Signal für eine gute Zukunft ab 2020 aus eigener Kraft für unsere Bürgerinnen und Bürger», sagte er in der Debatte.

Der Haushaltsentwurf für 2020 und 2021 soll nun in den Ausschüssen des Parlaments diskutiert werden. Die Schlussabstimmung ist in der Dezember-Sitzung des Landtags vorgesehen.