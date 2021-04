Fußball : Rekordspieler für Ewigkeit: DDR-Legende Streich wird 70

55 Tore in 102 Länderspielen für die DDR und 229 Treffer in 378 Oberliga-Partien stehen für Joachim Streich zu Buche. Der Platz in den Geschichtsbüchern ist ihm nicht mehr zu nehmen. Am Dienstag feiert der einstige Weltklasse-Torjäger seinen 70. Geburtstag.

Magdeburg | Die große Party an seinem 70. Geburtstag in der alten Heimat muss Joachim Streich verschieben. „Wir wollten ganz in Familie in einem Hotel in Kühlungsborn feiern. Aber das ist aufgrund der Corona-Pandemie nun leider hinfällig“, erzählt der aus Wismar stammende Rekordnationalspieler und -torschütze der DDR. „Jetzt werden wir den Geburtstag wohl oder üb...

