Parteien : Rene Domke bleibt FDP-Landesvorsitzender

Der Finanzwirt Rene Domke führt weiterhin die FDP Mecklenburg-Vorpommern. Der 47-Jährige aus Wismar erhielt auf dem Landesparteitag am Samstag in Ulrichshusen (Mecklenburgische Seenplatte) 93 von 101 Stimmen und wurde damit für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Als Ziel nannte Domke unter anderem den Wiedereinzug der FDP in den Schweriner Landtag 2021. Besonders wichtig sei «das Thema Freiheit, für das Menschen in Ostdeutschland immer noch besonders sensibel sind.»

von dpa

06. April 2019, 14:31 Uhr

Domke kündigte an, die FDP zu «einer Partei des Ostens» machen zu wollen. Auch das gemeinsame Europa sei ein Freiheitsprojekt. «Freihandel und Freizügigkeit sind die wichtigsten Güter, die wir verteidigen sollten, egal ob Brexit oder nicht.»