Die Rente ab 63 ist in Mecklenburg-Vorpommern sehr beliebt. Im vergangenen Jahr nutzten gut 40 Prozent aller Neu-Rentner die Möglichkeit, bei voller Höhe der Bezüge nach 45 Versicherungsjahren in den Ruhestand zu gehen. Von den 18 409 Neu-Rentnern traf dies auf 7516 zu, wie die Deutsche Rentenversicherung Nord am Montag in Lübeck mitteilte.

von dpa

31. August 2020, 11:16 Uhr