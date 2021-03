Notfälle : Rentner liegt hilflos in Wohnung und wird gerettet

Polizisten haben in Plau am See (Ludwigslust-Parchim) einen hilflosen Rentner aus einer lebensgefährlichen Situation gerettet.

Plau am See | Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, hatten Angehörige den 78-Jährigen am Montag telefonisch nicht erreichen können und die Polizei alarmiert. Daraufhin fuhren Beamte zur Wohnung des Seniors in einem Mehrfamilienhaus. Über eine Leiter schaute ein Beamter ins Fenster und sah den Mann am Boden liegen. Daraufhin wurde das Fenster aufgebrochen u...

