Denkmäler : Restaurierung von Schloss Ludwigslust kommt voran

von dpa

06. Juni 2018, 07:10 Uhr

Die Restaurierung des Herzogsschlosses Ludwigslust südlich von Schwerin kommt voran. Nachdem der Ostflügel vor zwei Jahren nach umfassender Restaurierung neu eröffnet wurde, wird jetzt am Westflügel gearbeitet. Derzeit schlägt die Stunde der Planer. In knapp eineinhalb Jahren sollen die Handwerker einrücken. Bereits fertig sind die seidenen Wandbespannungen für die Prachträume. Sie wurden nach Funden von Resten und historischen Vorbildern in Manufakturen unter anderem in Sachsen und Bayern nachgewebt. Bis zur Eröffnung des Westflügels im Jahr 2023 sollen rund 16 Millionen Euro in die 1900 Quadratmeter Räume und Treppenhäuser des Westflügels fließen. Weitere 1,5 Millionen Euro sind für die Ausstellungsgestaltung vorgesehen. Der Museumsbetrieb im Ostflügel läuft während der Arbeiten weiter.