Notfälle : Rettungshubschrauber flog 2021 knapp 700 Einsätze

Der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 47" hatte im ersten Halbjahr 2021 knapp 700 Einsätze.

Greifswald | Der in Greifswald stationierte Rettungshubschrauber „Christoph 47“ hatte im ersten Halbjahr 2021 knapp 700 Einsätze. Dies sind ähnlich viele wie in den ersten Monaten 2020, wie die Betreiber - DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG (Filderstadt) - am Montag mitteilten. Davon entfielen 637 Flüge auf die Notfallrettung sowie mehr als 50 Einsätze auf ...

