Notfälle : Rettungskräfte suchen an Badesee nach vermisstem Jungen

von dpa

06. August 2018, 11:01 Uhr

Mit einem Großaufgebot haben Rettungskräfte in Thelkow bei Tessin (Landkreis Rostock) nach einem vermissten Jungen gesucht. Der Siebenjährige werde seit dem späten Sonntagnachmittag in einem Ferienlager vermisst, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zuvor sei er mit einer Gruppe aus insgesamt 44 Kindern in einem See in Thelkow baden gewesen. Er habe zwischenzeitlich das Wasser verlassen und sei seitdem nicht mehr gesehen worden, teilte die Polizei am Montagvormittag mit. Die Suche konzentriere sich seit dem Vormittag auf den See. Von der Bereitschaftspolizei seien Taucher angefordert worden. In der Nacht hatte die Polizei mit einem Hubschrauber und Hunden nach dem Kind gesucht. Von wo die Kinder der Feriengruppe stammen, blieb zunächst unklar.