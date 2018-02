Notfälle : Rettungsmedaille für Hilfe bei Feuer und Hundeattacke

Für die Rettung eines 83-Jährigen aus seinem brennenden Haus sind zwei Einwohner des Ortes Bresegard bei Eldena im Landkreis Ludiwgslust-Parchim mit der Rettungsmedaille des Landes Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet worden. Für Matthias Hallier aus Schwaan im Landkreis Rostock sprach Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch eine Öffentliche Belobigung aus.

von dpa

21. Februar 2018, 15:12 Uhr

Manuela Duwe und Thomas von Morstein bemerkten in Bresegard am 20. Dezember 2016 ein Feuer in einem Haus, wie die Staatskanzlei mitteilte. In kürzester Zeit habe der ganze Dachstuhl gebrannt. Beide setzten einen Notruf ab und klopften laut, doch sie konnten den Rentner nicht wecken. Schließlich schlugen sie die Haustürscheibe ein und gelangten so ins brennende Haus. Der alte Mann überlebte. «Die Gefahr für ihr eigenes Leben durch die starke Rauchentwicklung oder den möglichen Einsturz des alten Hauses ignorierten Frau Duwe und Herr von Morstein. Leben retten – das war ihr Ziel», würdigte Schwesig.

Am 28. März 2017 rettete Matthias Hallier aus Schwaan ein dreijähriges Mädchen vor einem angreifenden Hund. Während der Gartenarbeit hatte Hallier vom Nachbargrundstück plötzlich Hilferufe gehört. Ein großer Hund attackierte die mit anderen Kindern spielende Tochter der Nachbarn. Sie hatte bereits starke Verletzungen am Kopf und war blutüberströmt. Hallier sprang über den Zaun, warf sich auf den Hund und nahm das massige Tier in den Würgegriff. 15 Minuten lang hielt er das Tier in Schach und drückte es mit voller Kraft zu Boden.