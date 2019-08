Notfälle : Rettungsschwimmer helfen 20-Jährigem vor Usedom

von dpa

28. August 2019, 12:12 Uhr

Rettungsschwimmer haben einen 20-Jährigen aus der Ostsee bei Trassenheide auf Usedom gerettet. Der junge Mann, bei dem es sich um einen Soldaten handeln soll, sei am Dienstagnachmittag allein hinausgeschwommen, als ihn die Kräfte verließen, sagte eine Sprecherin der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) am Mittwoch. Er habe aber noch um Hilfe rufen können, was zwei Rettungsschwimmer auf einem Boot bemerkten und ihn an Land brachten. Er sei ängstlich und erschöpft gewesen und sei Rettungssanitätern übergeben worden.